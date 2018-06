Allarme bomba nella notte: ma sono gli abiti di scena di una ballerina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Momenti di panico ieri notte a Lecce, dove in piazza Libertini è comparsa una valigia abbandonata davanti agli uffici postali. Ad avvisare le forze dell'ordine è stata una passante, che notato il bagaglio incustodito di fronte all'ingresso, ha pensato che potesse trattarsi di una bomba.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area, mettendo il moto il robot che si usa per disinnescare gli eventuali ordigni.Pensate alla sorpresa dei presenti quando, con l'aria trafelata, è arrivata la proprietaria del trolley. Si tratta di una ballerina 42enne, originaria di San Cesario ma residente a Lequile, che aveva dimenticato la valigia al ritorno da uno spettacolo. All'interno non c'era ovviamente tritolo ma solo i suoi abiti di scena.