Allarme bomba ad Adecco: strade bloccate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Una valigia sospetta è stata segnalata nella tarda mattinata in via Balsamo, angolo viale Japigia, nei pressi della sede Adecco di Lecce. Sul posto è in corso un intervento degli artificieri e le due strade sono state interdette al traffico. A destare preoccupazione proprio la vicinanza con l'agenzia interinale, già interessata da una bomba carta contro Tap.