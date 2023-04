Alveare sul muro della Materna: arrivano i vigili e l'apicoltore

Primavera nell'aria e, con essa, qualche "tradizionale" disagio. Come quello degli alveari delle api che, in alcune zone della città particolarmente sensibili, destano preoccupazione.

L'intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina, ad esempio, i vigili del fuoco e gli agenti della Municipale sono intervenuti per un allarme api alla scuola materna Cesare Battisti, in centro a Lecce. Due squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia di vigili urbani hanno presidiato via Trinchese per mettere in sicurezza la zona nell'attesa dell'apicoltore, chiamato per sostare l'alveare in un luogo in cui possa causare meno disagio.