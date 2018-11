Passamontagna e coltello: rapina all'ora di chiusura del supermercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In due armati di coltello e con i volti coperti da passamontagna, hanno rapinato stasera un supermercato del quartiere Castromediano. In via Bellini, fra Lecce e Cavallino, avranno pensato di fare il colpo grosso scegliendo il giorno della settimana con il maggiore incasso.Ed invece i due malviventi sono andati via con non più di 100 euro, arraffati da uno dei registratori di cassa. in fretta e furia.Sono fuggiti a piedi verso la Tangenziale Ovest. Sulle loro tracce i poliziotti delle Volanti ed i carabinieri della stazione di Cavallino e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Lecce.