Alimini, delfino ferito. I bagnanti lo tengono in braccio in acqua

Hanno tentato di aiutarlo mentre lui cercava disperatamente la riva per cercare di morire in pace. Un delfino, esemplare non proprio giovanissimo, ieri pomeriggio si è affidato alle cure dei bagnanti che lo hanno visto ferito e in difficoltà nelle acque degli alimini, antistante il lido Due Mori. Preoccupati si sono avvicinati per cercare di aiutarlo, mentre dalla spiaggia in tanti hanno cercato di contattare la capitaneria di Porto oltre ai responsabili del Museo di Calimera. Una imbarcazione della capitaneria di porto è poi arrivata sul posto mentre il gruppo di bagnanti era ancora intento a tenere "tra le braccia" il delfino ferito. L'esemplare, non proprio giovanissimo, è stato poi visitato da una biologa che nel frattempo, allertata, si è recata sul posto: era ferito, probabilmente a causa di un forte impatto con una barca o con l'elica della stessa, e aveva - o forse ha ancora - un polmone collassato.Poco si è potuto fare per lui perché non è stato possibile portarlo a terra per curarlo all'interno di una vasca. La capitaneria di porto ha cercato, dopo averlo imbracato, di trascinarlo al largo perché probabilmente aveva perso il senso dell'orientamento. Ma l'animale, una volta liberato ha cercato nuovamente di raggiungere la riva. Nuovamente, per la seconda volta, la capitaneria ha cercato di portarlo in acque più sicure nella speranza che il delfino potesse riprendere il largo. Cosa accadrà, lo deciderà la natura. Non è escluso che il delfino, ormai amico dei bagnanti degli Alimi che se ne sono presi cura, decida di tornare nella baia per riposare in eterno.