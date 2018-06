Paura al bar: il pasticciere si sente male, cade e batte la testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura attorno alle 11.30 al bar Lucia di via Gallipoli, ad Alezio, che da pochi giorni ha inaugurato la sua nuova sede. All'improvviso il pasticciere, che è il fratello del titolare, ha accusato un capogiro ed è caduto per terra. Probabilmente nella caduta avrebbe urtato qualche mobile, oppure l'impatto con il pavimento potrebbe essere stato particolarmente violento: fatto sta che l'uomo in pochi secondi si è trovato immerso in una pozza di sangue.La pasticceria è stata chiusa e immediata è partita la chiamata al 118. sono arrivate ben due ambulanze, la prima non medicalizzata e la seconda, invece, con medico a bordo. L'uomo, che al momento dell'arrivo dei medici era vigile, è stato immobilizzato e trasportato in ospedale, dove sarà sottoposto a una tac per scongiurare gravi conseguenze e per comprendere la causa del capogiro.