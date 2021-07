Addio a Rocco Corciulo, maestro della terracotta

Triste risveglio ad Alezio dove è stato ritrovato senza vita il maestro artigiano Rocco Corciulo, esperto creatore di opere in terracotta e protagonista della festa patronale.

L'artigiano era molto conosciuto in tutto il Salento per l'assidua partecipazione a mercati e fiere e come fornitore di varie botteghe salentine. Viveva solo nel cuore del paese, in via Lizza. Non aveva figli, non era sposato.

L'allarme dopo giorni di silenzio

L'allarme ė scattato dagli amici che non avevano più sue notizie da mercoledì e dai vicini per via dei gattini che lui curava e che da giorni avevano iniziato a miagolare insistentemente davanti alla sua porta. Poi questa mattina la triste scoperta: lo hanno trovato morto all'interno, pare per un malore. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco: per entrare è stata forzata la porta d'ingresso.

Una figura di riferimento in paese

Corciulo era un personaggio molto amato in paese: arguto, pungente, sempre pronto alla battuta, discuteva di tutto con tutti, dalla situazione in comune ai grandi temi della politica e dell'attualità. La sua bottega, annessa all'abitazione, era un luogo di incontri. Spesso sull'uscio si trovavano capannelli di persone, tra clienti che venivano a trovarlo da tutte le parti, soprattutto in estate, agli amici e conoscenti che si fermavano per scambiare due chiacchiere. Un luogo fuori dal tempo dove creta e argilla prendevano forma di piatti, pupi, fischietti, con i colori della terra, del cielo e del mare. Proprio questa mattina - dopo due anni di stop - sulla sua strada avevano iniziato a montare le luminarie della festa, di cui la sua bancarella era una delle colonne portanti.

Ad Alezio la seconda morte improvvisa in poco tempo



Per Alezio un altro lutto improvviso: nell'ottobre scorso, per un infarto, era morto anche il parroco, don Antonio Minerba, trovato anche lui senza vita in casa per un infarto. Lo trovarono poche ore dopo. Poco prima, di buon mattino, aveva scritto il consueto saluto di buongiorno alla comunità.