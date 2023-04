Il capitano di calcio e fondatore della Polisportiva: una strada a suo nome. Così il paese lo ricorda, a dieci anni dalla prematura scomparsa

Alezio ha voluto ricordare con l'intitolazione di una strada la figura di Giuseppe Canneto, scomparso dieci anni fa, poco dopo aver compiuto 49 anni, stroncato da un malore improvviso. Lavoratore, marito e padre esemplare, ha lasciato un'impronta nello sport locale, in particolare nel calcio. Per tutti, in virtù dell'impegno, della lealtà e del ruolo, in campo e fuori, era il capitano. Nelle motivazioni lette dal sindaco Andrea Barone si sottolinea il fatto che Canneto sia stato tra i fondatori della Polisportiva Don Bosco, impegnata soprattutto nel settore giovanile, di cui è stato nominato presidente nel 2007, carica che ha mantenuto fino al decesso, l'11 agosto 2012.

Le parole e i gesti

«Negli anni il calcio giovanile aletino è stato sottoposto a una continua evoluzione, un progetto ambizioso atto a educare e formare, e Giuseppe Canneto ne era l'artefice. Tutti ricordano quanto fosse bello il suo modo di porsi, e quanto rassicuranti fossero le sue parole», si legge nella motivazione. Nel testo si sottolineano impegno e dedizione e i valori fondanti dell'avventura con i ragazzi: senso di appartenenza e di condivisione, di impegno collettivo per un obiettivo comune, per gioire assieme e supportarsi a vicenda. La sua più grande lezione, «l'importanza di avere un progetto valido e portarlo avanti con passione e amore».

Alla cerimonia, insieme con i parenti e amici, erano presenti la moglie, Cristina Manco, e la figlia, Federica.