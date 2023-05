Fotografa la scheda elettorale, momenti di tensione ai seggi. E arriva la polizia

Fotografa la scheda elettorale, ma viene "tradito" dal rumore della macchina fotografica del cellulare. E' accaduto questa mattina ad Alezio, nella scuola di via Anaclerio, dove fino alle 15 di oggi si vota per il rinnovo del consiglio comunale.

Momenti di tensione ai seggi

A sentire il clic della fotocamera dello smartphone è stato un rappresentante di lista che ha informato subito il presidente di seggio. Ci sono stati momenti di tensione e nella sezione numero 2 sono intervenuti i poliziotti già presenti nello stesso edificio che hanno riportato la calma.

Il responsabile - un 48enne del posto - è stato bloccato ed ora il commissariato di Gallipoli procederà alla segnalazione dell’uomo e alle attività di rito in casi come questo. Fotografare la scheda infatti è un reato che configura l'ipotesi di reato di voto di scambio. Non si esclude che l'uomo nelle prossime ore possa essere denunciato.