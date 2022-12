Alezio, concerto di Natale in parrocchia con la banda municipale. “Ad Audiendum Verbum", brani sacri e tradizionali

L’Amministrazione Comunale di Alezio presenta la IIª Edizione di “𝐀𝐝 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐝𝐮𝐦 𝐕𝐞𝐫𝐛𝐮𝐦”, Concerto di brani sacri e tradizionali del periodo di Natale eseguito dal Concerto Bandistico Municipale “Città di Alezio”. L'appuntamento è per oggi, domenica 18 dicembre, alle 19,30, presso la Parrocchia S.M. Addolorata. Tra i vari brani sacri e tradizionali del periodo natalizio verrà eseguita la “𝑷𝒂𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆 𝑨𝒍𝒆𝒕𝒊𝒏𝒂” scritta dal Mº Francesco De Santis nel 1927. Dirigerà il Mº Francesco Leone con la partecipazione del soprano Antonella Marzi.

Le origini

Il 2 Giugno 2019, Festa della Repubblica Italiana, dopo 145 anni è tornato, risorgendo dalle proprie ceneri come l’araba fenice che lo contraddistingue, il Concerto Bandistico Municipale “Città di Alezio”. Esso nasce dalla volontà dei giovani musicisti aletini di formare una compagine organizzata in seguito ad uno studio certosino basato sul saggio della professoressa Elsa Martinelli, scritto in occasione del 150° dell’Unità d’Italia che ha portato alla scoperta della nascita, nel 1874, della Banda Civica di Alezio comprendente i giovani carichi dell’ardore patriottico che volevano approcciarsi al mondo della musica.

Tra i Maestri della vecchia banda ricordiamo: Vincenzo Carone, Vincenzo Cerasi e Nicola Carone. La banda si distingueva, ricorda Giacomo Arditi ne “La Corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto”, come “soave in armonia, bella in arnese” per le brillanti esecuzioni nelle manifestazioni civili e religiose ad Alezio e nei paesi limitrofi, per le variopinte divise di cui faceva vanto e per la cura degli strumenti musicali.

Dalle delibere comunali ottocentesche ritrovate all’interno dell’archivio storico comunale di Alezio si sono potute ricostruire e quindi rifare le storiche divise che consistono in una giubba alla prussiana blu con finimenti rosso scarlatto e fregi dorati. È stata confezionata, inoltre, la cravatta che richiama i colori del gonfalone comunale, ossia righe oblique gialle e blu con al centro lo stemma comunale.

L'attività

Il Concerto Bandistico Municipale “Città di Alezio” sta portando avanti un progetto culturale riproponendo con strumentazione bandistica i vecchi inni scritti dal musicista aletino professor Francesco De Santis.

In vari eventi cittadini ha già dimostrato il suo impegno. Il 14 Agosto 2019 in occasione dell’apertura ufficiale della festa patronale in onore della Madonna della Lizza. Il 15 Settembre per i festeggiamenti per Maria Ss. Addolorata, durante i quali è stato eseguito lo storico inno religioso scritto dal Maestro De Santis. Il 26 Settembre durante la Processione dei Santi Medici Cosma e Damiano. Il 19 Ottobre per i solenni festeggiamenti per il compatrono San Rocco, durante i quali ha collaborato con il coro dell’Istituto Comprensivo Statale Alezio e Sannicola nell’esecuzione dell’inno locale al Santo. Il 4 Novembre per la Commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Il 23 Dicembre ha organizzato, nella Parrocchia S.M. Addolorata ad Alezio, un concerto di brani sacri e tradizionali del periodo natalizio con l’esecuzione esclusiva della Pastorale Aletina, ritrovata nel corso degli studi sul Maestro De Santis.

Un altro concerto è stato fatto il 29 Dicembre presso la Chiesetta dell’Istituto delle Suore Compassioniste Suor M.M. Starace ad Alezio per gli anziani residenti nella struttura gestita dalle stesse Suore. Il 22 Gennaio 2020 ha partecipato, insieme all’Associazione musicale “M° Rocco Quarta” di Monteroni, alla realizzazione di un video sulla Shoah. Ha partecipato a tante altre manifestazioni civili e religiose nel corso degli anni, intraprendendo anche partenariati con il Comune di Alezio e altre Associazioni. L'associazione ha stretto una collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale Alezio e Sannicola per il progetto dal titolo “La mano guidoniana”.

La scuola

L’Associazione Concerto Bandistico Municipale “Città di Alezio” APS si impegna sul territorio per dare un’opportunità a ragazzi e adulti di approcciarsi al mondo della musica, non solo da un punto di vista prettamente musicale, ma anche culturale, permettendo così la riscoperta delle proprie tradizioni. È attiva infatti la Scuola di Musica che offre diversi corsi di musica tenuti da docenti qualificati.

Venerdì 18 Novembre 2022, presso la propria sede in via E. Toti, alla presenza del Sindaco Dott. Andrea Vito Barone e dell’Assessore alla Cultura Avv. Fabiola Margari è stato fatto un open day. Presenti Francesco Leone (coordinatore della Scuola di Musica e docente di teoria, solfeggio e musica d‘insieme), Gabriele Adamo (docente di flauto), Francesco Caporale (docente di clarinetto), Antonio Milano (docente di sassofono), Simone Nocera (docente di ottoni), Marco Mariano (docente di percussioni) e Luigi Barbetta (docente di chitarra).