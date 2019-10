Carabiniere interviene in una lite tra fidanzati ma viene aggredito a calci e pugni

ALEZIO - Interviene per fare da paciere in una lite tra fidanzati, ma viene aggredito con calci e pugni.

Protagonista della brutta avventura il maresciallo Paolo Novello, comandante della stazione dei carabinieri di Alezio. L'uono, che in quel momento era fuori servizio, è intervenuto in un'abitazione da cui provenivano urla e improperi tali da aver richiamato l'attenzione dei vicini.

Ma al suo arrivo l'uomo della coppia, un 28enne di Alezio, gli si è scagliato contro colpendolo con calci e pugni.



Un vero e proprio pestaggio, terminato quando i carabinieri della stazione di Alezio sono intervenuti in soccorso del loro superiore, bloccando il 28enne. Novello ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, che gli hanno riscontrato un trauma contusivo.



Nel frattempo l'aggressore è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.