Alezio apre al bookcrossing: libri nelle "casette" in parco e in piazza da prendere, leggere e restituire. Con "quarantena" di sicurezza

Prendi, leggi e riponi. L'obiettivo è quello di diffondere la lettura e, per questa strada, potenziae il bagaglio culturale. Il Comune di Alezio per questo ha aderito al progetto "Rafforzamento della rete bibliotecaria della Provincia di Lecce quale biblioteca di Comunità diffusa" elaborato dalla Provincia di Lecce e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico “Community library". Primo passo, la collocazione di due valigie piene di libri presso la sede comunale di via San Pancrazio e presso lo Studio associato Medici di base di via Roma. Accanto a questo, sono state posizionate due "casette" con dei libri presso l'entrata del parco Don Tonino Bello e in piazzetta Martiri d'Ungheria.

La distribuzione e la sicurezza con volumi in quarantena

Il "bookcrossing" è una pratica che mette insieme la passione per i libri e la lettura con l'idea della condivisione delle risorse e dei saperi. L’idea è semplice: consiste nell’immettere e prendere in prestito, all’interno di un circuito, libero, gratuito e volontario, i libri che desideriamo condividere. I libri vengono "liberati" per permettere ad altri lettori di trovarli e leggerli, e per consentire, poi, la continuazione del loro "viaggio" in altre mani, in altre case, in altri luoghi. Ma, particolare non secondario, nel pieno rispetto delle norme igieniche imposte dalla pandemia Covid-19, gli stessi libri dovranno essere riconsegnati in busta chiusa presso il Municipio, in via San Pancrazio, o presso la Biblioteca comunale, in via Kennedy. I testi saranno messi in "quarantena" per 72 ore per prevenire qualsiasi rischio e solo dopo verranno reimmessi nel circuito della distribuzione. Presso ogni punto ritiro sono disponibili anche dispenser con gel igienizzanti.

«Invitiamo inoltre tutti i cittadini e le Associazioni che vogliono donare dei libri per l'iniziativa, a portarli presso il Municipio o in Biblioteca», sollecita il sindaco Andrea Barone. L'iniziativa dell'amministrazione comunale è stata seguita con attenzione ed efficacia dalla consigliera comunale Fabiana Longo e dall'assessore Fabiola Margari.