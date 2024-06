La truffa? Quella "classica": hanno contattato un'anziana di Alezio al telefono dicendo di essere carabinieri e chiedendole di consegnare denaro e gioielli a un corriere per scarcerare il figlio che aveva avuto un guaio. due truffatori in trasferta, arrivati nel Salento da Napoli, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri di Alezio, guidati dal comandante Paolo Novello.

Truffa agli anziani, due arresti a Napoli

Ieri sera i militari salentini giunti a Napoli e coadiuvati dai colleghi della Stazione di Napoli Stella, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica che conduce le indagini, a carico di due soggetti, un 22enne ed un 32enne, entrambi originari del capoluogo campano. I due giovani sono ritenuti presunti responsabili della truffa avvenuta agli inizi del mese di maggio ad Alezio.

Le indagini

Il provvedimento in esecuzione è frutto di un’attenta e scrupolosa attività info-investigativa condotta dai militari dell’Arma sin dal giorno dell’evento dopo che l’anziana è stata contattata sulla propria utenza telefonica. In quell’occasione l’interlocutore, spacciandosi come nipote, invitava la donna a consegnare i suoi risparmi ad un sedicente “corriere” affinchè il figlio venisse rilasciato da un arresto operato, per cause sconosciute, da non meglio precisati “carabinieri”. Da lì a poco, presso l’abitazione della vecchietta, si presentava il giovane sedicente corriere il quale, mediante artifizi e raggiri, riusciva a farsi consegnare denaro contante per una somma complessiva pari ad euro 220 circa e vari monili in oro per poi dileguarsi e raggiungere un presunto complice.

La vittima ha raccontato tutto al figlio che ha immediatamente allertato i Carabinieri. Celere la risposta dei militari che hanno avviato un’attenta e mirata attività info investigativa grazie alla quale, in poco tempo, sono riusciti a risalire all’identità dei malviventi.