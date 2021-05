Alessano, ex maestra si lancia dal terrazzo: paese sotto choc

Risveglio shock questa mattina ad Alessano dove una donna, ex insegnante di scuola elementare, si è tolta la vita lanciandosi dal terrazzo dell’abitazione dei genitori, un immobile disoccupato e in vendita, dove si è recata attorno alle 6.

Il giallo sulle cause del gesto

La donna, che aveva 73 anni, non soffriva di alcun disturbo apparente e la notizia della sua tragica morte ha scosso profondamente la comunità, dove era molto conosciuta anche per via della sua lunga esperienza da catechista.

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che contatarne la morte, anche i carabinieri che stanno svolgendo tutte le verifiche del caso.