Scomparsa da 24 ore: il Salento in apprensione per la piccola Irina

Da quasi 24 ore non si hanno più notizie della piccola Irina, 15 anni, scomparsa da Alessano.

Il tam tam sui social

Sui gruppi social è scattato l'allarme, dopo che la ragazza non ha fatto più rientro a casa. Irina al momento della scomparsa indossava Nike bianche, pantaloni e maglietta nera. Qualcuno ricorda il suo bel volto angelico perché era stata scelta per interpretare l'angelo nel presepe vivente di Macurano. Irina ha come segni caratteristici due nei tra labbra e naso.

Chiunque la vedesse o avesse notizie in merito alla sua scomparsa è pregato di contattare le forze dell'ordine al numero 112.