Un elicottero atterra in paese: “prove” per la visita del papa

Un elicottero nel cielo di Alessano ieri mattina, atterrato poi nei pressi del cimitero cittadino, indica ormai che il conto alla rovescia è cominciato.La città si prepara ad accogliere a braccia aperte papa Francesco che andrà a pregare il 20 aprile sulla tomba di don Tonino Bello dalle 8.30 del mattino per poi spostarsi in un apposito palco dove saluterà i fedeli. La macchina organizzativa e di sicurezza portata avanti dal Comune insieme a tanti altri enti, in particolare la Prefettura e la Questura, in collaborazione con le autorità del Vaticano, continua a lavorare per predisporre al meglio questo atteso evento.Ieri, come si diceva, gli occhi hanno potuto osservare in aria un elicottero che atterrava verso il cimitero, accolto a terra da alcune squadre di Vigili del fuoco. Si è trattato evidentemente di una simulazione per verificare l’idoneità del piazzale situato all’uscita del camposanto, a destra, area che è stata presa in considerazione dalle autorità insieme ad un altro slargo situato sul fronte opposto, a sinistra. Ipotesi in campo, dunque, tutte ancora da vagliare, ma per ora un’idea le autorità se la sono fatta. Anche su dove collocare lo spazio attrezzato utilizzato da papa Bergoglio per la seconda parte della sua visita, cioè in un terreno situato di fronte al cimitero e alle spalle dell’istituto di istruzione cittadino “Salvemini”, in cui nei prossimi giorni cominceranno le operazioni di allestimento.Qui, il 20 aprile i fedeli (che si prevede intorno ai 20mila secondo una prima stima), troveranno ben 5mila posti a sedere e una grande area che li accoglierà con tutte le misure di sicurezza, di soccorso e igienico-sanitarie.Intanto dall’amministrazione arriva la notizia che alla fine di questo mese si terrà un Consiglio comunale congiunto in videoconferenza tra le città di Alessano e Molfetta convocato proprio per informare i cittadini sulla visita del papa. Si tratterà di un «abbraccio tra le due comunità unite dalla spiritualità, in attesa del Santo Padre nel venticinquesimo anniversario della morte del Vescovo degli ultimi, don Tonino», fa sapere il sindaco Francesca Torsello. È stata proprio quest’ultima ad annunciarlo l’altro ieri durante un consiglio comunale e ha fatto sapere di aver condiviso l’idea con il sindaco di Molfetta e i presidenti delle assisi consiliari delle due città: «Sarà un momento che rafforzerà il legame che unisce entrambe le città le quali condividono l’inestimabile ricchezza del messaggio e dell’operato di don Tonino in vista della visita di papa Francesco - spiega la Torsello -. Siamo due comunità unite che si predispongono a vivere un evento che entrerà nella storia e nella memoria collettive, per questo vogliamo una manifestazione che si svolga in una cornice istituzionale quale è il consiglio comunale. Inviteremo le scuole, le associazioni, e tutti gli attori civili e religiosi coinvolti nella preparazione della giornata del 20 aprile. Da tempo Alessano e Molfetta si sentono coeredi del patrimonio valoriale di don Tonino, tant’è che è nostra intenzione rinsaldare il gemellaggio tra le due comunità formalmente avviato nel 2013, e questo rappresenta un passo fondamentale in tale direzione». Parte dunque così il conto alla rovescia che vedrà la città di Alessano, tutto il Capo di Leuca e l’intera provincia impegnati ogni giorno nella preparazione dell’appuntamento.