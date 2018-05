Cane corso sbrana un barboncino e ferisce la proprietaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessano - Il corso scappa dal recinto e si avventa contro un barboncino, che si trovava in braccio alla sua padrona: il cagnolino muore dilaniato dal molosso, mentre la donna è costretta a ricorrere alle cure in ospedale, per essere sottoposta ad un intervento chirurgico ad un dito.È la mattinata di terrore vissuta ieri ad Alessano, all'interno di un centro sportivo privato, dove erano in corso delle partite di calcetto. Tutto è accaduto attorno alle 10, quando il cane corso – detenuto nella stessa struttura e di proprietà di un uomo di Corsano – per cause in fase di accertamento, è riuscito a scappare dal suo recinto.La giornata di sport ha presto assunto i contorni di una tragedia. Il corso, infatti, si è subito diretto verso i tavolini del bar ospitato nel centro sportivo, dove ha subito puntato una coppia di coniugi, che si trovava seduta nella sala esterna del locale. Ed in un istante si è avventato sul loro barboncino, di 8 anni, che era tranquillamente tra le braccia della sua padrona. Uccidendolo.A farne le spese, oltre allo sfortunato quattro zampe, deceduto a causa delle gravi ferite riportate, è stata anche la donna che lo teneva in braccio, una 68enne originaria di Ostuni, in provincia di Brindisi. Quando il corso si è scagliato contro il suo cane, infatti, ha rimediato una ferita all'indice della mano sinistra, che ha richiesto alcuni punti di sutura che le sono stati applicati presso l'ospedale “Panico” di Tricase.Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Alessano, il personale del servizio veterinario dell'Asl nonché le guardie zoofile agriambiente-Lecce, sezione provinciale di Nardò.Dai successivi accertamenti, il cane corso è risultato privo della registrazione all'anagrafe canina (non aveva il “microchip”). Il proprietario, pertanto, è stato sanzionato dalle guardie zoofile per l'omessa denuncia all'anagrafe canina regionale, per un importo di 77 euro, nonché sanzionato dai carabinieri a causa dell' omessa custodia e mal governo di animale, per ulteriori 52 euro. In attesa che le indagini chiariscano le circostanze per le quali il corso si è ritrovato libero ed incustodito, l'animale è stato messo sotto osservazione per 10 giorni ed affidato allo stesso proprietario.