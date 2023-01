Il violinista Alessandro Quarta suona a Lecce per gli studenti delle superiori

Cinquecento studenti salentini delle scuole superiori hanno incontrato stamattina nel centro congressi del Polo universitario Ecotekne il violinista Alessandro Quarta. Promosso da Provincia di Lecce e Inner Wheel Club di Lecce, l’incontro ha visto gli interventi del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, della delegata del Rettore all’orientamento e counseling Emanuela Ingusci, della presidente dell’Inner Wheel Club di Lecce Maria Rita Stasi Pascariello. Alessandro Quarta ha dialogato con gli studenti sul legame esistente tra musica e scienza e musica e filosofia, dedicando alcuni momenti all’esecuzione di brani musicali.

Chi ha partecipato all'incontro

Hanno partecipato gli studenti del triennio delle superiori di 15 diversi istituti scolastici provenienti dai Comuni di Copertino (Liceo Classico Scientifico Linguistico Scienze Umane “Don Tonino Bello; da Galatina: Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” e Liceo Classico Scienze Umane e Artistico “Pietro Colonna”); Gallipoli (Liceo Scientifico Classico e Scienze Umane “Quinto Ennio”); Lecce (Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi”, Liceo Scientifico “Banzi”, Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri”, Liceo Classico Scientifico e Linguistico “Virgilio-Redi”, Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo-Pellegrino”); Maglie (Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e Liceo Classico Scientifico Linguistico “Francesca Capece”); Martano (Liceo Scientifico e Linguistico “Salvatore Trinchese”); Nardò (Liceo Classico Scientifico Linguistico e Scienze Umane “Galileo Galilei”), Tricase (Liceo Scientifico Classico “Giuseppe Stampacchia”); e anche da Manduria (Liceo Classico Scientifico Linguistico e Scienze Umane “De Sanctis-Galilei”).

Chi è Alessandro Quarta

Alessandro Quarta, acclamato dalla CNN nel 2013 come “Musical Genius” e premiato nel 2017 a Montecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la Musica, ha vinto numerosi concorsi ed è stato protagonista di importanti eventi, tra cui gli spettacoli con il ballerino Roberto Bolle e con grandi artisti quali Lucio Dalla, Carlos Santana, Celine Dion, Liza Minelli. Il 23 novembre scorso, ha dialogato con la presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza, durante la cerimonia inaugurale del Centenario dell’Istituto del CNR.