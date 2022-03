Lotta al cancro, Alessandra Amoroso testimonial di Lilt Lecce. L’appello della cantante salentina: «Fare bene fa stare bene»

Alessandra Amoroso testimonial della campagna Lilt Lecce “+ Uova = + Prevenzione”. «Fare bene fa stare bene» dice la cantante salentina nell’appello diventato virale in poche ore sui social. Con l’uovo di pasqua Lilt da 400 grammi, al latte o fondente, si contribuisce al completamento del centro Ilma, istituto polivalente per la lotta al cancro con sede a Gallipoli. La struttura ospiterà un Centro di Ricerca per la Prevenzione Primaria, un’Area per la Prevenzione Clinica, un’Area per la Riabilitazione, un Centro Studi , Biblioteca per la Divulgazione scientifica ed una Sala Convegni per attività multimediali.

L'oncologo Cerullo: «Fondamentale lo screening»

L’oncologo Carmine Cerullo, presidente Lilt Lecce, sottolinea che bisogna ricominciare a effettuare screening ed esami diagnostici, messi in stand-by dalle pazienti a causa del covid. La raccolta fondi sostiene non solo il completamento del centro di Gallipoli, ma anche tutte le iniziative e le attività promosse da Lilt. Il centro Ilma determinerà una decisiva svolta strategica che vedrà insieme la Sanità pubblica, impegnata sul fronte della diagnosi e cura dei tumori, e la Lilt che continuerà a sostenere le sue battaglie e l’attività di divulgazione.

Ecco dove sarà possibile acquistare l'uovo della Lilt

L’uovo di Pasqua Lilt si potrà acquistare nei giorni 1,2 e 3 aprile a Lecce e nelle piazze dei seguenti comuni: Acquarica del capo, Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano, Calimera, Cannole, Caprarica, Carmiano, Casarano, Castrì, Castrignano dei greci, Castro, Cavallino, Collemeto, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Gagliano del capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melissano, Melpignano, Montesano, Morciano, Nardò, Neviano, Novoli, Parabita, Poggiardo, Racale, Ruffano, San Cassiano, San Donato, Sanarica, Sannicola, Scorrano, Secli, Specchia, Squinzano, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Terra d’Otranto, Ugento, Veglie, Vernole (Strudà, Pisignano).

La prevendita è già iniziata, per acquistare le uova contatta il numero 3407383165 oppure rivolgiti al

referente della Sede LILT più vicina a te (consulta il sito www.legatumorilecce.org).