A Lecce solo 19 alberi per 100 abitanti, torna la raccolta fondi #alberiAMOlacittà: adotti un albero e lo dedichi a chi ami

Ultimo aggiornamento: 15:57

Raccogliere fondi per acquistare e piantumare nuovi alberi. Si intitola #AlberiAMOlacittà 2020 ed è una iniziativa promossa dall’associazione Lecce città Pubblica - che sostiene la maggioranza del sindaco Carlo Salvemini a Lecce - giunta alla sua seconda edizione.Chiunque voglia può donare, liberamente, una somma di denaro attraverso la piattaforma di crowdfunding buonacausa.org. Le somme accumulate permetteranno all’associazione LCP di acquistare le essenze arboree secondo i tempi e le scelte ottimizzate alla piantumazione. Le essenze così acquistate potranno essere devolute dai cittadini donatori alla propria città per il tramite dell’associazione Lecce Città’ Pubblica, che le metterà a disposizione dell’Amministrazione Comunale.Sarà quest’ultima, su proposta anche dell’associazione, che individuerà i luoghi adatti dove piantumare le essenze arboree. «È intento di LCP proporre all’Amministrazione di preferire, nella scelta dei siti, i cortili delle scuole, e particolari luoghi, in centro e in periferia, in cui vi sia un elevato tasso di inquinamento atmosferico, a causa del numero di veicoli in transito» hanno spiegato questa mattina i vertici dell'associazione, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e dell'assessore Rita Miglietta.Ciascun donatore, poi, riceverà una mail che indicherà l’albero che ha contribuito ad acquistare, la tipologia di essenza e il luogo in cui è stato piantumato. La donazione si potrà effettuare anche in memoria di una persona cara ovvero sarà possibile inserire il nome di una persona alla quale si dedica l’albero da piantumare ed, eventualmente, scrivere l’indirizzo mail per far pervenire la notifica della donazione effettuata. Sarà cura dell’associazione contrassegnare l’albero piantumato grazie al contributo versato “in memoria di” o “dedicato a”.La campagna di crowdfunding, avviata online il 26 gennaio 2018 e conclusasi il 31 dicembre dello stesso anno ha permesso di raccogliere 1.587 euro. Con queste risorse sono stati piantumati: 12 alberi di Schinus Terebinhifolia nelle aiuole antistanti il Palazzetto dello sport; 6 alberelli di melograno in via delle Giravolte, negli spazi già esistenti che erano rimasti privi di alberature; 60 alberelli di Schinus Terebinthifolius in via Gino Rizzo in occasione della festa dell'albero, lo scorso novembre.Proprio in occasione della Festa dell’Albero l’amministrazione Comunale si è impegnata a piantumare 100 nuovi alberi in alcune scuole e all’interno di parchi e spazi pubblici (quartieri Santa rosa, Ferrovia, san Giovanni Battista e Borgo San Nicola). In particolare, sono state piantumate 30 piante di bagolaro, 20 piante di carrubo, 20 piante di corbezzolo, 10 piante di lentisco, 10 piante di pioppo, 10 piante di pino, fornite da ARIF- Agenzia Regionali Risorse Irrigue e Forestali.Lecce, nell’ultimo rapporto di Legambiente “Ecosistema Urbano 2019” registra solo 19 alberi ogni 100 abitanti. L’iniziativa AlberiAMO la Città 2020, in armonia con le misure già adottate dall’amministrazione e gli impegni da questa assunti, si pone l’obiettivo di migliorare questo dato e rendere così più verde la città.