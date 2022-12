Alberi caduti e muri crollati, Salento devastato dal nubifragio. Notte di superlavoro per i vigili del fuoco

Notte di superlavoro, quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco, impegnati con tutte le squadre, a partire dalle 21.30, a mettere in sicurezza strade a abitazioni devastate a causa del nubifragio. Decine gli alberi caduti per strada, sulle auto parcheggiate e sulle case; tanti i muretti crollati in mezzo alle carreggiate, che hanno causato disagi alla circolazione. I comuni più colpiti sono stati quelli del Nord Salento: Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano e Novoli. Colpita, nel basso Salento, anche Ugento.

La rimozione di alberi caduti su abitazioni, autovetture, in strada, cartelloni e segnali stradali divelti gli interventi di maggiore entità. In particolare, a Novoli, la copertura impermeabilizzante di lastricato solare di una RSA è stata proiettata in strada. In questo momento le squadre sono ancora impegnate in attività di soccorso.