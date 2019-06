Al via la campagna abbonamenti: prese d'assalto le sedi Bpp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunghe code di fronte alle sedi Bpp: da oggi è partita la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019-2020. Precedenza ai vecchi abbonati e, più precisamente, a coloro che hanno sottoscritto la tessera anche nei campionati di serie C e B.Per loro, la società ha pensato ad una tariffa particolarmente vantaggiosa, chiamata “sempre qui”. Il prezzo delle curve è di 185 euro, della Tribuna Est 250 euro, della Centrale Superiore 515 euro, Inferiore 370, Poltronissime 950 euro. Fino al 21 giugno la sottoscrizione sarà loro riservata e avranno, pertanto, diritto di prelazione sul posto della passata stagione. Dal 24 giugno al 5 luglio, invece, toccherà agli abbonati della passata stagione, i quali potranno sfruttare la tariffa “fedeltà”. In questo caso sono state previste due fasi: nella prima i prezzi sono leggermente inferiori alla seconda che va dal 19 agosto fino a due giorni antecedenti la prima partita casalinga. Dal 6 luglio al 9 luglio ci sarà una pausa tecnica e dal 10 luglio la vendita sarà libera, anche on line.Gli abbonamenti possono essere sottoscritti, a tasso zero, nelle filiali della Banca Popolare Pugliese di Lecce, Aradeo e Tricase.