Al pronto soccorso con una carota nel retto: ora andrà a processo per simulazione di reato

LECCE - Si era presentato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a causa di uno spiacevole e doloroso incidente: una carota rimasta incastrata nel retto in circostanze poco chiare. L'uomo aveva infatti denunciato di essere stato vittima di una rapina culminata con una violenza sessuale da parte di ignoti: ricostruzione che non aveva convinto gli inquirenti.Secondo il racconto infatti l'anziano era stato raggiunto in casa, dove si trovava da solo, da due persone di colore che lo avevano picchiato, rapinato e violentato con l’ortaggio. Dall’abitazione sarebbero stati asportati orologi e un cellulare. L’uomo aveva raccontato di aver perso i sensi, venendo ritrovato dalla moglie che aveva allertato i carabinieri per poi procedere ad accompagnare il marito al pronto soccorso.Dopo le indagini, però, la versione dell'uomo non è risultata attendibile, nessuna traccia di Dna di estranei è stata ritrovata sugli oggetti sequestrati e il dubbio degli inquirenti è che l'uomo abbia inventato tutto per giustificare un incidente domestico ritenuto imbarazzante. Fatto sta che ora il 70enne dovrà difendersi dall’accusa di simulazione di reato. Andrà a processo il 5 aprile, difeso dall’avvocato Nicola Leo.