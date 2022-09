La Puglia domina la classifica dei migliori stabilimenti balneari d'Italia. È quanto emerge dai vincitori del concorso Best Beach, gli oscar delle spiagge italiane d'eccellenza, organizzate dal portale di settore Mondo Balneare. Il vincitore assoluto del concorso è il Lido Ficò di Marina di Marittima, in Salento, che si è aggiudicato il primo premio assoluto Best Beach 2022 con questa motivazione: «Uno stabilimento balneare completo ed eccellente sotto ogni punto di vista: Lido Ficò si presenta con una curatissima area relax, una ristorazione raffinata e di qualità, delle strutture ordinatissime e impeccabili dal punto di vista estetico. Una spiaggia che racchiude tutte le migliori caratteristiche che dovrebbe avere uno stabilimento balneare innovativo».

Tutti i pugliesi in classifica



Pugliese è anche il vincitore della categoria Best Italian Beach, dedicata ai lidi che meglio esprimono la tipicità e la tradizione balneare italiana. Si tratta del Lido Blu Marine di Rodi Garganico, che accoglie i clienti con cura e infiniti servizi fra area fitness, abbattimento di barriere architettoniche, zona cani, animazione, giochi per bambini e ristorazione tipica. Un altro pugliese in classifica è il Rilcado Beach di Chiatona, sul terzo gradino del podio nella categoria Best Beach Bar.



Best Beach 2022 ha visto la partecipazione di centinaia di stabilimenti balneari da tutta Italia, che dal 19 luglio al 28 agosto hanno potuto candidarsi sul sito www.mondobalneare.com e che hanno raccolto oltre duecentomila voti complessivi da parte del pubblico. La giuria del concorso ha poi valutato solo i partecipanti che hanno ottenuto almeno mille voti dal pubblico (quest'anno la commissione di esperti era composta da Gloria Armiri, group brand manager Tourism & Hospitality di Italian Exhibition Group, Mauro Oddone, direttore di Mondo Balneare, Fabio Cauli, ufficio stampa Sindacato italiano balneari Confcommercio, Corrado Luca Bianca, direttore dell'associazione di categoria Fiba-Confesercenti).

La premiazione a ottobre



La cerimonia di premiazione del concorso si terrà il 13 ottobre alle 16.30 alla fiera Sun 2022 di Rimini, salone internazionale del settore beach & outdoor, in programma dal 12 al 14 ottobre prossimi. I vincitori riceveranno come trofeo un pezzo unico realizzato dall'artista Piero Bussetti e le foto degli stabilimenti primi classificati saranno esposte come gigantografie in fiera. Inoltre, una foto del Lido Ficò in quanto Best Beach sarà usata come immagine di copertina nel prossimo numero della rivista cartacea di Mondo Balneare.