Al largo di Sant'Andrea lo show dei delfini: «Un branco enorme»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apettacolo strabiliante ieri, al largo di Torre Sant'Andrea,mMarina del comune di Melendugno. Due ragazzi, Marco Friolo e Francesco Marchello di Castrì, hanno potuto riprendere un branco di delfini che danzava a circa 500 metri dalla costa.La battuta di pesca è diventata quindi un vero e proprio show, del quale i due giovani sono stati spettatori. «Si sono lasciati fotografare - raccontano - e soprattutto si sono avvicinati alla nostra imbarcazione, uno spettacolo davvero unico, come quelli che si vedono solamente in TV, invece noi ci trovavamo a Sant'Andrea, sotto costa. È stata una giornata indimenticabile perché non capita tutti i giorni di assistere a una simile bellezza».