Al Bano e Romina nonni: è nato il figlio di Cristel Carrisi

Romina Power, la rivelazione: «Io e Al Bano non abbiamo mai divorziato»

: è nato ildi Cristel Carrisi. L’annuncio della nascita delfiglio della terzogenita di, è arrivato a sorpresa ieri, durante la finale di The Voice of Italy in onda su Rai Due vinta dalla 19enne Maryam Tancredi. «Scusaci Barbara d'Urso ma stasera è Costantino Della Gherardesca a fare lo scoop», è il post ironico di the Voice. Il conduttore infatti ha dato la bella notizia a inizio puntata: «Al Bano è diventato nonno».Annuncio che ha colto di sorpresa lo stesso cantante giudice del programma che è parso in imbarazzo per la notizia annunciata in diretta.