«Aiutatemi, papà vuole farla finita». Al Ciolo i carabinieri salvano un uomo dal suicidio

«Aiutatemi, papà è andato via di casa. Dice che vuole ammazzarsi». L'intervento dei carabinieri hanno impedito il suicidio di un uomo di 51 anni che aveva raggiunto la scogliera del Ciolo, sulla costa di Gagliano del Capo, per farla finita. E' accaduto oggi. Secondo quanto raccontato dalla figlia ai carbinieri, l'uomo è andato via da casa - a Gagliano - dopo un violento litigio, manifestando l'intenzione di uccidersi. Con la telefonata della figlia al 112 è stato il piano di intervento. Una pattuglia dei carabinieri ha in pochi minuti raggiunto la località del Ciolo e ha individuato l'uomo. I carabinieri gli hanno parlato e pian piano lo hanno convinto a cambiare idea. Cosa che l'uomo.