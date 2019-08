Aiuta una donna a portare la spesa ma il pitbull di casa lo azzanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfiorata la tragedia ieri pomeriggio verso le 18 nei pressi del centro commerciale di Melendugno quando un uomo di 78 anni è stato attaccato da un pitbull.L'uomo stava aiutando una donna a portare la spesa su per le scale di casa, lei per ringraziarlo lo ha invitato a prendere un caffè incurante del fatto che in casa ci fosse anche la figlia con il suo cane. Alla vista dell'estraneo l'animale si è avventato mordendolo a una gamba. Immediati sono scattati i soccorsi e l'uomo è stato trasportato al Vito Fazzi di Lecce dove si procederà alla ricostruzione chirurgica del polpaccio.