Aghi da insulina e siringhe gettati in campagna: la discarica dell'orrore

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una discarica di aghi da insulina, autoiniettori, siringhe varie e resti di medicinali da smaltimento speciale è stata rinvenuta nelle campagne di Acquarica di Lecce , frazione di Vernole. A fare la triste scoperta una signora che di buon mattino era intenta a fare una passeggiata.Sul posto è già intervenuto l'assessore all'Urbanistica del Comune di Vernole, Pantaleo Mangè, che ha allertato il comando di polizia municipale che nelle prossime ore avvierà un'indagine per risalire all'identità della persona che ha gettato illecitamente i rifiuti in campagna. Non sarà difficile: tutti gli autoinettori hanno un codice e a partire da questo sarà possibile risalire al proprietario.