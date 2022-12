Agguato a colpi di pistola, ferito da cinque proiettili: grave in ospedale

Si è presentato all'ospedale "Cardinale Panico" di Tricase con ferite da arma da fuoco: cinque i proiettili che lo hanno raggiunto alle gambe e in altre parti del corpo. Tuttavia sulle cause del ferimento dell'uomo - G.F., 62 anni, di Acquarica del Capo - al momento è ancora mistero. Ciò che è certo è che il 62enne si è presentato da solo in pronto soccorso chiedendo aiuto ai sanitari. Immediati i soccorsi: l'uomo è stato visitato e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Sul caso indagano i carabinieri.

Il racconto

Secondo un prima ricostruzione dei fatti e sulla base della testimonianza fornita dallo stesso 62enne, l'uomo intorno alle 18 di questo pomeriggio sarebbe stato raggiunto da un soggetto alla guida di una moto ma con il volto travisato da un casco. Il centauro gli avrebbe sparato ferendolo alla gamba. Le ricerche dei militari per individuare tracce dell'agguato sono ancora in corso, concentrate tra Torre San Giovanni e la zona di Taviano.