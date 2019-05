Agguato al personal trainer: il 19enne oggi dal giudice Si cercano pistola e movente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comparirà questa mattina davanti al giudice Cinzia Vergine il 19enne fermato dagli agenti della Squadra Mobile per indiziato del tentato omicidio. Michael Signore, leccese di 19 anni, sospettato di aver sparato all'amico Riccardo Savoia, personal trainer che di anni ne ha 37, insieme al suo avvocato Giovanni Solito chiederà che la misura cautelare in carcere venga ridimensionata almeno con i domiciliari. Bisognerà vedere, però, quali prove i poliziotti potranno produrre contro di lui.In attesa dei risultati del test dello stub, che diranno se il giovane aveva sparato il giorno prima del fermo, a inchiodare Signore ci sarebbero i filmati di alcune videocamere di sorveglianza del palazzo di via Machiavelli in cui, mercoledì pomeriggio, si è verificata la sparatoria. Signore e Savoia, amici fraterni secondo chi li conosce entrambi, si trovavano al sesto piano del palazzo. Attorno alle 18, qualcuno ha chiamato il 118 perché a terra, all'ultimo piano di quell'edificio, c'era un uomo in una pozza di sangue. Il 118 ha a sua volta allertato polizia e carabinieri. La sparatoria sarebbe avvenuta tra le 16 e le 18 e proprio in quell'arco temporale le immagini delle videocamere mostrano Signore che esce dall'edificio.Savoia, tuttora ricoverato in Rianimazione al Fazzi, è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico, mentre si attende di capire se si potrà rimuovere anche una pallottola che gli è rimasta conficcata in testa. Tre i colpi che lo avrebbero ridotto in fin di vita: uno al fianco, uno in bocca e uno alla nuca. Un miracolo che sia ancora vivo e i medici sperano di riuscire a salvargli la vita. La sparatoria sarebbe, secondo gli inquirenti, da ricondurre agli ambienti dello spaccio di droga, per lo più cocaina. Ma si indaga ancora per comprendere in che contesto sarebbe maturata la rabbia cieca che ha portato al tentato omicidio.