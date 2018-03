Agguato a colpi di pistola, grave un 36enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELISSANO - Agguato ieri sera a Melissano dopo le 23. La vittima e' Emanuele Cesari, 36enne gia' noto alle forze dell'ordine. Stando alla ricostruzione compiuta da polizia e carabinieri il giovane si trovava nei pressi di un furgone adibito alla vendita di panini in Largo Gesu' Redentore nella zona 167 quando e' stato avvicinato da un'auto di colore scuro. Uno dei due, forse tre uomini a bordo ha esploso alcuni colpi di pistola, tre dei quali lo hanno raggiunto in varie parti del corpo, all'addome, al bassi ventre e ad un gluteo. Cesari e' stato poi caricato in macchina da alcuni presenti e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale civile Ferrari di Casarano dove e' stato sottoposto ad intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e si trova in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso.