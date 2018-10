Nuova aggressione in stazione: rumeno difende i poliziotti e resta ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo episodio di violenza ieri in stazione a Lecce. Questa volta, in arresto è finito un nigeriano di 24 anni, Cristopher Okosun. Sebbene titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, pare si sia rifiutato di fornire i documenti agli agenti di polizia ferroviaria, durante un controllo.Il ragazzo avrebbe afferrato una grossa pietra con l’intenzione di scagliarla contro gli agenti. A farne le spese, però, è stato un 30enne rumeno che ha tentato di fermarlo rimediando una grossa ferita al capo.Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Sezione volanti come rinforzo per i colleghi della Polfer: il 24enne dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di lesione aggravata.