Prende a pugni un passante, poi entra minaccioso in due negozi: paura in centro a Lecce. Interviene la Polizia

Un uomo, forse con problemi psichici o in preda all'alcol, avrebbe colpito con due pugni un anziano signore che passeggiava e poi avrebbe fatto ingresso in due negozi. Paura nel centro di Lecce, in Piazza d'Italia, nei pressi del Monumento dei caduti. A denunciare l'accaduto è Andrea Guido, consigliere comunale e vice presidente del Consiglio. Secondo il suo racconto prima l'uomo avrebbe colpito un anziano con due pugni, poi avrebbe chiesto da bere a due negozi, ma sarebbe stato cacciato da entrambe. Subito dopo è intervenuto una volante della polizia e gli agenti sarebbero stati sputati e insultati.



«Sono stati attimi di paura - scrive Guido su Facebook - e terrore in piazza d’Italia per tutti i residenti, le attività commerciali e i passanti in quel momento. Sono mesi che segnalo a quest’amministrazione la necessità di avere una pattuglia presente in Piazza d’Italia, suggerendo anche a loro la collaborazione con l’esercito.

Sia perché non devono più ripetersi dei momenti di terrore come quello di oggi alle ore 15 del pomeriggio, sia perché purtroppo anche la sera e la notte la piazza è piena di gente che non regala tranquillità ai residenti e ai passanti».