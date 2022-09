Aggressione in centro a Lecce: 40enne trovato sull'asfalto con ferite alla testa. S'indaga

Si indaga sull'aggressione che sarebbe andata in scena la scorsa notte nel centro storico di Lecce. Un uomo sarebbe stato trovato riverso per terra, con ferite alla mano e alla testa, nei pressi del Convitto Palmieri. I passanti hanno chiamato il 118 e l'uomo è stato portato in ospedale.

La vittima

La persona ferita è un 40enne di nazionalità pachistana che è stato trasportato in ospedale per poi essere dimesso con una prognosi di dieci giorni. Agli agenti delle volanti, allertati dal personale medico, l'uomo ha raccontato di essere stato coinvolto in una lite con un nigeriano perché questi avrebbe cercato di portare via il telefonino a un'amica della vittima. Al vaglio della polizia ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.