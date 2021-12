Aggressione con fendenti e coltello: a Bolzano arrestato infermiere salentino

Un rimpallo di responsabilità per degli errori che hanno portato al sequestro dei tamponi. Una lite andata avanti per giorni fino all’esplosione di giovedì sera. Potrebbe essere questa la motivazione che ha scatenato Alessandro Casciaro, un infermiere di 47 anni originario di San Cesario in provincia di Lecce con qualche precedente penale: ha accoltellato Walter Pisetta, commercialista di 66 anni. Il fatto è successo a Laives (Bolzano).

I due si conoscevano

Pisetta aveva aperto un centro tamponi dove Casciaro aveva lavorato. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della villetta in cui vivono anche il fratello e la nipote del commercialista. Un uomo che indossa una felpa bianca aspetta seduto nascosto fumando nervosamente. Poco dopo l’una, l’auto di Pisetta e l'aggressione. L'uomo è stato poi arrestato ed è accusato di tentato omicidio aggravato.

Il movente

Sono in corso le indagini di Carabinieri e Procura per ricostruire il movente. Potrebbero esserci dissidi personali ma anche motivi economici. Le indagini si concentrando attorno allo Star salon, il salone di bellezza aperto dal commercialista. Recentemente adibito alla pratica dei tamponi per il rilascio dei green pass ma, a quanto pare, sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. E in questo potrebbe aver scatenato incomprensioni ma non si escludono altre piste.