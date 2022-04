Aggredito dal branco in piazza Libertini: «Volevo solo parlare con la mia ex». Sedicenne finisce in ospedale

Voleva solo chiarire con la propria ex fidanzata la fine della relazione, ma è stato picchiato da quattro coetanei. Un 16enne di Lecce ha spiegato questo agli uomini della squadra mobile della questura quando ha denunciato l'accaduto. Il pestaggio sarebbe avvenuto nella tarda serata del 19 aprile, in pieno centro, a piazza Libertini, dove il gruppo si era spostato dopo aver passato la serata a "piazzetta Alleanza", a pochi metri da piazza Mazzini. Il 16enne ha raccontato di esser stato aggredito da tre ragazzi di 17 anni e uno di 19, che sono stati tutti denunciati.

La dinamica

La vittima avrebbe raggiunto piazza Libertini per parlare con la propria ex, ma lei era in compagnia di uno dei quattri ragazzi: da lì ne è seguita una colluttazione. Ad avere la peggio il 16enne, che ha raccontato di esser stato colpito anche quando era a terra e inerme. Avrebbe anche perso sangue. La prognosi, dopo l'intervento al pronto soccorso di Copertino, è stata di cinque giorni. Una vera e propria aggressione da branco.