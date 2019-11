Aggredisce la moglie e colpisce il figlio con una roncola per estorcergli il denaro per le slot: arrestato

Ultimo aggiornamento: 17:07

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione: sono queste le accuse delle quali dovrà rispondere un uomo50enne di origine albanese, residente a Leverano, in provincia di Lecce , arrestato dai carabinieri della stazione locale - su disposizione del pm di turno, Roberta Licci - al termine di una furibonda lite.Nel pomeriggio di ieri, infatti, l'uomo ha aggredito la moglie e poi il figlio, al quale ha tentato di estorcere il denaro che gli serviva per giocare alle slot machine, colpendolo ripetutamente con una roncola a una mano. Madre e figlio hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso di Lecce e, ascoltate dai militari, hanno denunciato poi i maltrattamenti perpetrati dal padre padrone nel corso di mesi. L'arrestato è difeso dall'avvocato Roberta Capodieci.