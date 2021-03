Irregolarità, peculato e ricettazione: chiude un'impresa funebre del Salento

Impresa funebre chiusa, titolare denunciato con le accuse di peculato e ricettazione. E' questo l'esito dei controlli effettuati anche nel Salento dai carabinieri del Nas, impegnati in queste ore in ispezioni su tutto il territorio italiano. I militari hanno riscontrato modalità di trasporto degli infermi incompatibili con quella dedicata ai defunti e possesso di medicinali “ad uso esclusivo ospedaliero” per un’impresa funebre di Sternatia. Per l'azienda il Comune ha disposto l'immediata chiusura.

La ditta - stando a quanto hanno accertato i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni - gestiva anche un servizio di trasporto infermi incompatibile con quella di impresa funebre. E, negli uffici, conservava medicinali “ad uso esclusivo ospedaliero” e dispositivi medico-chirurgici riconducibili al distretto sanitario pubblico. Il valore dell’attività per la quale è stata disposta la chiusura ammonta a circa 400mila euro.