Agenzia delle Entrate, svolta dopo le proteste: "L'ufficio di Casarano non chiuderà"

"L'Agenzia delle Entrate non chiuderà la sede di Casarano". La svolta arriva in queste ore dopo le proteste dei giorni scorsi in seguito alle voci di un'imminente chiusura degli uffici nella città del Basso Salento. A rassicurare il territorio e, soprattutto, i cittadini è la direzione regionale della stessa Agenzia delle Entrate che interviene con una nota per fare chiarezza sulla situazione venutasi a creare dopo l'allarme lanciato da più parti. A chiedere chiarezza, tra gli altri, erano stato anche il senatore Dario Stefano e il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo.

L'Agenzia dell'Entrate spiega nel comunicato che "a differenza di quanto riportato sui giornali in questi giorni non è prevista alcuna chiusura dell'ufficio territoriale di Casarano". Un sospiro di sollievo, si diceva, per i tanti salentini che utilizzano una sede che, va ricordato, per le competenze tributarie e di ufficio di registro (dunque, extra riscossione), è l'unica in tutto il Salento oltre a quella di Lecce.

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA