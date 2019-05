Affluenza in aumento: i cinque candidati sindaco ai seggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Europee e Amministrative si incrociano. E se in Italia l’affluenza per le prime è in lieve calo, almeno per il momento, sulle Amministrative soffia un vento diverso.A Lecce - complice anche il meteo nulla affatto clemente - l'affluenza si attesta al 12,23%, in aumento rispetto a due anni fa, quando fu dell'11,68% a mezzogiorno.Castrì di Lecce, Novoli, Tiggiano e Zollino i Comuni al voto dove si registra l’affluenza più alta alle 12, secondo i dati della prefettura di Lecce.Intanto, tornando al capoluogo, hanno già votato i cinque candidati a sindaco: Arturo Baglivo (Movimento Cinque Stelle), Saverio Congedo (centrodestra), Mario Fiorella (Sinistra Comune), Adriana Poli Bortone (civiche di centrodestra) e Carlo Salvemini (centrosinistra).