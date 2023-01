Depositi, bilocali e ville per turisti: oltre 110mila euro di affitti in nero nel Salento

Affitti non dichiarati al Fisco per oltre 110mila euro. Numerose multe sono state effettuate dalla Guardia di Finanza di Lecce in località turistiche e non del Salento: Alessano, Gagliano del Capo, Giuggianello, Maglie, Otranto, Porto Cesareo, Supersano, Taviano e Tricase. E il piano di contrasto agli "affitti in nero" proseguirà nelle altre grandi località turistiche.

Sotto la lente anche le ville

Tra gli immobili per cui non era depositato alcun contratto bilocali, fabbricati ad uso commerciale (spesso depositi), e ville per turisti, soprattutto sul tratto costiero. Sono in corso accertamenti da parte dei finanzieri salentini per approfondire gli ulteriori aspetti di natura fiscale, anche ai fini del recupero dell’imposta di bollo e di registro.