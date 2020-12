Affitti, i prezzi lievitano ancora: a Lecce è piazza Mazzini la più cara

La Lecce universitaria ai tempi del Covid fa trionfare il monolocale nel 2020: è questa la tipologia abitativa che ha registrato l'incremento più alto nei canoni di locazione rispetto agli altri tipi di appartamento. Ma non solo: concausa nell'aumento di richieste di miniappartamenti sono anche le numerose separazioni coniugali, che portano soprattutto gli ex mariti a ricercare un posto tutto per sé.



A delineare il quadro del mercato degli affitti è l'Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa, che ha confrontato i dati relativi al primo semestre dell'anno che sta per finire con quelli del secondo semestre 2019. Più in generale, Lecce si configura come la provincia pugliese con i più alti incrementi di prezzi di locazioni su tutte e tre le tipologie abitative: se per i monolocali si è raggiunto un +3,4%, per i bilocali si è avuto un altrettanto lusinghiero +3,2%, mentre i trilocali sono saliti del 2,6%.



Il mensile per un monolocale oscilla tra i 200 e i 400 euro, a seconda della zona e anche del fatto che sia ammobiliato o meno: i quartieri più economici sono Borgo Pace, Borgo San Nicola, via Adriatica e Santa Rosa, con un prezzo di partenza di 200 euro. Seguono Ariosto, Salesiani, San Pio-Rudiae, zona Pranzo-Caliò, Ferrovia-Stazione (250-300), mentre di fascia intermedia è la zona di viale Taranto (320 euro). Si attestano su una media di 350 euro i monolocali di Casermette, Leuca, Rudiae-viale Grassi, San Lazzaro, Mazzini e centro storico. Ma per queste ultime tre zone, che sono le più care di tutta la città, si arriva tranquillamente anche a 400 euro mensili.



A illustrare il nuovo trend 2020 è Vincenzo Lillo, consulente dell'area di Lecce per Tecnocasa: «Fino allo scorso anno non c'era molta richiesta di monolocali, perché gli studenti, che costituiscono una grossa fetta di domanda di locazioni in città, decidevano di condividere casa con altri coetanei, in stanza singola o doppia. Ma con l'arrivo della pandemia e con le lezioni universitarie a distanza, si è presentata la necessità di vivere con maggiore sicurezza, da un lato, e di avere maggiori spazi abitativi, dall'altro. Ecco che molti di loro si sono trasferiti da soli nei monolocali. Una grossa influenza sulla richiesta, poi, l'hanno avuta anche le separazioni: molti mariti single hanno preso un mini appartamento in affitto».



E a proposito di vita universitaria, è proprio l'area di viale Taranto ad aver siglato incrementi dei canoni di locazione su tutte e tre le tipologie abitative: se nel 2019 i prezzi, rispettivamente di monolocali, bilocali e trilocali ammontavano a 280, 350 e 450 euro, nel primo semestre del 2020 si è saliti a 320, 400 e 480 euro.

Anche nel centro storico gli affitti sono aumentati: dai 300, 400 e 500 euro dell'anno scorso per le tre tipologie abitative, si è passati ai 350, 450 e 600 euro di quest'anno.

«Occorre però valutare zona per zona precisa Lillo . Le abitazioni più costose sono quelle al confine con piazza Mazzini, su corso Vittorio Emanuele e piazza Sant'Oronzo, ma i prezzi scendono a mano a mano che ci si avvicina a San Pio, a via delle Bombarde e al Tribunale».



La zona che resta invariabilmente più costosa è quella di piazza Mazzini: i canoni di locazione sono uguali al 2019 e vanno dai 350 euro medi per un monolocale ai 500 euro per un bilocale, per finire con 650 euro per trilocali. «Si arriva anche a prezzi decisamente più alti, se l'immobile è arredato - aggiunge il referente di Tecnocasa - perché è richiesto da trasfertisti per periodi di soggiorno più brevi, ovvero tra 18 e 24 mesi. E poi è questa la zona prediletta da calciatori, dirigenti di banche e dai professionisti più facoltosi». In aumento anche gli affitti degli immobili della zona Rudiae-viale Grassi: da 300, 400 e 450 euro del 2019, rispettivamente per monolocali, bilocali e trilocali, si è saliti a 350, 450 e 500 euro del 2020. Stabili, infine, i prezzi dei rioni Santa Rosa, via Adriatica, San Lazzaro, Ariosto, Ferrovia-Stazione, zona Pranzo Caliò.

