Gli affari della mafia in Puglia: nel mirino turismo, appalti e Pnrr. Ecco come

Strada e carcere. Consolidamento interno di rapporti e legami, affermazione esterna della potenza mafiosa. È la fotografia della mafia pugliese, secondo la Dia, la mafia degli affari, stando alla definizione data. Una mafia che punta al denaro, agli appalti, ai fondi del Pnrr e agli stanziamenti che vengono fatti per sostenere privati e imprese.

La ricostruzione puntuale, articolata, è contenuta nella relazione semestrale presentata al parlamento e relativa al secondo semestre 2021.

Si parla di un contesto mafioso, quello pugliese, parecchio variegato come forse non accade in nessun'altra regione italiana. Quattro consorterie. La più feroce, quella garganica e della vicina Bat (quest'ultima in ascesa). Poi c'è la camorra barese, le cui caratteristiche sono peculiari, differenti da tutto il resto: droga e controllo dei quartieri della città, principalmente.

Infine la Sacra corona unita.

Il tratto comune, secondo gli investigatori della Direzione investigativa antimafia, e anche quello preoccupante è la «continua evoluzione» che si traduce in una «penetrante e pervasiva capacità di controllo militare del territorio. Infine, tratto determinante, la «spiccata vocazione relazionale finalizzata all'attuazione di un più evoluto modello di mafia degli affari». In sostanza, come ha specificato il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari, Anna Maria Tosto, una criminalità in grado di arrecare «grave pregiudizio alla vita comune, con ripercussione su ogni componente, quella sociale e politica».



Discorso identico nel Salento, dove il procuratore generale di Lecce, Antonio Maruccia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha sottolineato proprio, «la commistione tra pubblici amministratori di enti locali e ambienti criminali», come hanno dimostrato gli scioglimenti dei Comuni di Carovigno, Ostuni e Squinzano. E un interesse mai sopito per i settori del commercio e del turismo, che ben si prestano a fenomeni di riciclaggio, stando a quanto emerge dalle inchieste svolte.

Si punta il faro anche sulle scarcerazioni per fine pena. Questione aritmetica, considerata l'ondata di condanne degli anni Novanta. L'analisi è realizzata sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e conferma, a parere degli investigatori che il modello ispiratore delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria. Da qui la strategia di contrasto, sempre più improntata negli ultimi anni all'aggressione dei patrimoni, oltre che all'esecuzione delle tradizionali misure cautelari in carcere.



Dalle celle si continua a comandare, a ricevere informazioni e impartire ordini. L'arresto, la condanna non sanciscono una cesura con il mondo esterno: «Appare sempre più chiara - è la ricostruzione dell'ex procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi - la consapevolezza di considerare il territorio come una realtà caratterizzata dalla compresenza di due spazi tra loro strategicamente interdipendenti, in quanto l'uno funzionale all'altro e viceversa: la strada e il carcere. La strada è il luogo naturale di affermazione esterna della potenza mafiosa e della sua generalizzata capacità di assoggettamento violento». Il carcere, invece è, «lo spazio del consolidamento interno degli assetti strutturali e organizzativi del gruppo criminale, in cui si sacramentalizza il vincolo mafioso, anche mediante la celebrazione dei riti di affiliazione».

