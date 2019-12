"Cuori con le ali", raccolta fondi dell'Aeronautica per l'ospedale "Santa Caterina Novella"

Una raccolta fondi tra tutto il personale della base, finalizzata a finanziare iniziative di beneficenza a favore di enti o associazioni del territorio. L’aeroporto militare di Galatina, dove operano il 61° Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana ed il 10° Reparto Manutenzione Velivoli, anche quest’anno ha voluto distinguersi per altruismo e solidarietà. Durante tutto il 2019, nell’ambito del progetto “Cuore con le Ali”, attivo ormai da diverso tempo, sono stati organizzati numerosi eventi e manifestazioni che hanno contribuito a mettere insieme una cospicua somma di denaro. Tutto il ricavato è stato quindi utilizzato per l’acquisto di apparecchi e strumentazioni mediche devolute al reparto di Pediatria dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina ed a quello di Neonatologia del “Veris Delli Ponti” di Scorrano.

In particolare, al nosocomio galatinese è stata donata una ludocarrozzina, mentre all’ospedale di Scorrano sono stati regalati un monitor multiparametrico ed un bilirubinometro. La consegna ufficiale dei macchinari è avvenuta presso l’aula riunioni del “Vito Fazzi” di Lecce, in un incontro organizzato dall’associazione “Cuori e mani aperte”, di don Gianni Mattia, a cui hanno preso parte il colonnello Alberto Surace, comandante del 61° Stormo, il colonnello Alessandro Pellegrini, a capo del 10° RMV, lo stesso don Gianni Mattia, Rodolfo Rollo, direttore generale dell’Asl di Lecce, Antonio Pastore, direttore amministrativo dell’ente, Giuseppe De Maria, direttore sanitario del “Santa Caterina Novella” di Gallipoli, ed il vicedirettore sanitario del “Delli Ponti”, Franco Malerba.

“Il Natale rappresenta un'occasione per testimoniare la generosità e la sensibilità del personale dell’aeroporto di Galatina -ha detto il colonnello Surace- sempre pronto a manifestare con forza e in modo tangibile, la vicinanza e l'affetto verso il territorio e la gente salentina". © RIPRODUZIONE RISERVATA