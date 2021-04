Un volo militare per un trasferimento d'urgenza: un giovane salentino in pericolo di vita trasferito da Lecce a Trieste

Un volo per salvare una vita. Un uomo di 27 anni, in gravi condizioni di salute e ricoverato presso l'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, è stato trasferito d'urgenza con un volo militare partito dall'aeroporto "Fortunato Cesari" di Galatina alla volta di Trieste. Il paziente è stato imbarcato su un velivolo Falcon 900 del 31esimo Stormo di Ciampino, procedura avvenuta sotto stretto controllo e costante supervisione di un'équipe medica specialistica.

La procedura d'urgenza

La notizia è stata diffusa dall'Aeronautica Militare. La richiesta di trasporto, secondo le procedure, è pervenuta dalla Prefettura di Lecce alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi dislocate sul territorio nazionale, per questo tipo di missioni.

Un'ora di volo

Il volo è durato poco più di un'ora. Dopo l'atterraggio a Trieste, avvenuto alle 16,30 in punto, il giovane salentino è stato immediatamente trasferito in ambulanza all'Ospedale di Cattinara del capoluogo friulano per le cure del caso.