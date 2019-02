© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppia candidatura ufficializzata questa mattina. Gaetano Messuti dall'Hotel Hilton dice sì alla sua candidatura alle primarie con Forza Italia e accusa la senatrice Adriana Poli Bortone di essere assente in un luogo in cui è riunito tutto il centrodestra.«Dovrebbe essere qui - ha detto Messuti - E sappiano tutti che il giochetto che si è messo in campo nel 2017 con il civismo che ha poi spostato i voti verso Salvemini, questa volta non lo permetteremo».In una piazza Sant'Oronzo ventilata ma soleggiata invece la senatrice Adriana Poli Bortone annuncia la sua candidatura: «Sì, mi candido - ha detto - ci ho riflettuto stanotte sopo aver ascoltato le parole di Congedo. Mi ha convinto che era necessario che si candidassi».«Messuti? Non ho capito perché a loro non andavo bene come candidato sindaco, però come supporto sì. Beh - conclude - come supporter vado bene, ma io non ho fatto mai il supporter di nessuno».