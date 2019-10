«Adescata su Instagram e poi violentata», il racconto choc di una sedicenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragica vicenda per una studentessa neretina di soli 16 anni, adescata su Instagram e poi violentata da un 22enne: è S.A., di Otranto, incensurato, arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minorenni. no state le indagini eseguite dai carabinieri di Nardò ad accertare dei passaggi che hanno poi fatto scattare i domiciliari.Tutto è cominciato nell’inverno scorso, quando la ragazzina, dopo aver conosciuto il 21enne, ha deciso di incontrarlo. Una sera però il ragazzo ha deciso di passare ai fatti approfittando della minorenne.È stata quest’ultima, dopo aver fatto ricorso alle cure mediche e aver avvisato i propri famigliari, a sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri. Sentita nel corso di audizioni protette, le sue dichiarazioni sono state reputate attendibili dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Lecce e dal gip, Edoardo D'Ambrosio, che ha poi emesso la misura restrittiva. Ma non è tutto: secondo gli inquirenti infatti lo stesso ragazzo avrebbe avvicinato anche un'amica della vittima.