«Sei una donna ormai»: adesca in rete una 13enne. Condannato un uomo di 38 anni

Un 38enne di Napoli, R.M. è stato condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione - sei anni la richiesta della Procura - con l'accusa di aver adescato online una ragazzina di 13 anni di un comune del Salento, a sud di Lecce. L'uomo, una volta ottenuto il numero di telefono cellulare della 13enne, le ha inviato numerosissimi messaggi: «Hai le fattezze di una donna, mi sono innamorato di te» le scriveva, noncurante dell'età della ragazzina.

Nel processo davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Lecce, il 38enne rispondeva anche del materiale che è stato trovato nella memoria del suo telefono e del computer: centinaia di foto della ragazzina a seno nudo, in pose scabrose o in abiti succinti. I giudici hanno condannato l'imputato anche all'interdizione dai pubblici uffici e a non ricoprire incarichi che comportino la vicinanza di minori. E' stata anche riconosciuta una provvisionale alla famiglia della 13enne, costituitasi parte civile con l'avvocato Massimo Bellini.