Addio a Uccio Franchini, mitico titolare del Bar Poker di Lecce

Lecce dice addio a Uccio Franchini, mitico titolare del "Bar Poker". L'imprenditore si è spento oggi e la notizia ha immediatamente fatto il giro della rete scatenando commozione e nostalgia.

Sono infatti ormai molti anni da quando quel piccolo bar in Piazza Mazzini dominava incontrastato la movida leccese. Chiunque abbia tra i 50 e i 70 anni sa esattamente di cosa parliamo anche perché l'era del Poker durò a lungo per finire solo con il primo intervento urbanistico di demolizione e sostituzione che cambiò il volto di piazza Mazzini all'inizio degli anni '90.

Il ricordo sui social

Uccio Franchini, fratello del titolare della storica pasticceria di San Lazzaro dove negli ultimi anni ha finito la sua lunga carriera lavorativa, era stato un amico per tutti e un po' come un padre per tanti. Sul gruppo facebook "Quelli del bar Poker" la sua foto mentre offre un gelato a un cane sporgendosi da dietro il bancone racchiude un po' il suo personaggio informale e bonario, decisamente sopra le righe.

Nel suo piccolo bar si incontravano praticamente tutti, senza un target sociale di riferimento. In un'epoca in cui il centro storico era ancora un tabù, piazza Mazzini era il vero centro della città e il Poker il fulcro attorno a cui girava la vita leccese dagli anni '70 a tutti gli '80. Gli anni delle prime discoteche, dei locali e della città in qualche modo "da bere".

In queste ore su facebook in tanti gli dedicano ricordi e saluti. E visto che Uccio e il Poker facevano parte di una gloriosa epoca rigorosamente pre-social, qualcuno vorrebbe radunarsi di fronte al vecchio locale, dove ora sorge un centro Tim, per dedicargli un ultimo applauso dal vero.